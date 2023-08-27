ليفركوزن يتعاقد مع الإنكليزي ناثان تيلا قادماً من ساوثمبتون

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، الأحد، تعاقده مع الجناح الإنكليزي ناثان تيلا قادماً من ساوثمبتون بعقد يمتد حتى عام 2028.

وبلغت قيمة الصفقة 23 مليون يورو (25 مليون دولار) بما في ذلك المكافآت، ما جعل تيلا أغلى عملية انتقال يقوم بها ليفركوزن في صيف انتقالات مزدحم بالنسبة له. ويلعب تيلا (24 عاما) كمهاجم أو جناح وسجل 17 هدفاً في دوري تشامبيونشيب” الإنكليزي موسم 2022-23 في 39 مباراة أثناء إعارته إلى بيرنلي وساهم في صعود الأخير إلى الدرجة الممتازة.

وقال تيلا إنه “أعجب” بليفركوزن بعد بلوغ الأخير نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

وقال سايمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن، إن تيلا “يجلب معه الخبرة ولكن لديه أيضاً القدرة على التطور”.

وتابع: “يمنح ناثان هجومنا مزيداً من التنوع وسيعزز فريقنا بسرعته وجودته على أرض الملعب”.

وأجرى ليفركوزن، بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، تعاقدات عدة خلال الصيف الحالي حيث ضم قائد أرسنال السابق السويسري الدولي غرانيت تشاكا، والجناح الألماني يوناس هوفمان، والمهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، ومدافع بايرن الكرواتي يوسيب ستانيسيتش على سبيل الإعارة.