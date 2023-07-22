ليفركوزن يضم المهاجم النيجيري بونيفيس

قال باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه ضم المهاجم النيجيري فيكتور بونيفيس من يونيون سان-جالواز البلجيكي بعقد يمتد لخمسة مواسم اليوم السبت.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن الصفقة تقدر بنحو 20 مليون يورو (22.25 مليون دولار) لضم المهاجم البالغ عمره 22 عاما.

وأحرز بونيفيس ستة أهداف في الدوري الأوروبي في الموسم الماضي من بينها هدف في مرمى ليفركوزن في دور الثمانية.

وقال زيمون رولفز المدير الرياضي لليفركوزن “(بونيفيس) سيساهم في تعزيز الكفاءة في تشكيلتنا بالنظر إلى خوض العديد من المباريات في الدوري وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي”.

وتجدر الإشارة إلى أن باير ليفركوزن كان قد أطاح بالفريق البلجيكي من دور الثمانية بالدوري الأوروبي حيث تعادل معه ذهابا 1 / 1 في ألأمانيا ثم تغلب عليه 4 / 1 إيابا في بلجيكا.

ويستهل ليفركوزن الموسم الجديد باستضافة رازن بال شبورت لايبزيج في الدوري في 19 أغسطس آب.