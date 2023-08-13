ليلة متعثرة لبرشلونة.. تعادل سلبي وطرد تشافي ورافينيا

استهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادل دون أهداف مع مضيفه خيتافي في مباراة متوترة شهدت 12 بطاقة صفراء وطرد لاعب من كل فريق بجانب المدرب تشابي هرنانديز (الأحد 13-8-2023).

كان برشلونة يسيطر على اللقاء حين تعرض جناحه البرازيلي رافينيا للطرد في الدقيقة 42 بسبب ضربة بالمرفق تجاه جاستون ألفاريز ما أعطى متنفسا لأصحاب الضيافة.

لكن تساوى الفريقان بعد حصول خايمي ماتا مهاجم خيتافي على الانذار الثاني في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي ضد رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لتصبح المباراة مفتوحة وأتيحت للفريقين العديد من الفرص الخطيرة.

وكان روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري في الموسم الماضي الأقرب لهز الشباك من برشلونة عبر ضربة رأس قريبة المدى أبعدها ألفاريز قبل اجتياز خط المرمى في الدقيقة 63.

كما طرد تشابي مدرب برشلونة للاحتجاج بشدة على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 71.

وازداد الجدل في الوقت بدل الضائع حين لم يحتسب الحكم سيزار سوتو جرادو ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد أن رصد لمسة يد على جابي أثناء الهجمة بعد مراجعة الفيديو.

وبعد 116 دقيقة أخفق الفريق القطالوني في السير على نهج غريمه ريال مدريد الذي افتتح الموسم بفوز مقنع 2-صفر في ملعب أتليتيك بيلباو أمس السبت.