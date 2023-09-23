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مأساة حميد الشاعري.. فقد 800 شخص من أقاربه في درنة

منذ 50 دقيقة
حميد الشاعري

حميد الشاعري

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لاتزال درنة تحت هول المصيبة التي حلت على شعبها بعدما اجتاح الإعصار دانيال ليبيا وحصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.

وكشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة 800 شخص من أقاربه في ليبيا، بسبب إعصار دانيال.

وأوضح الشاعري، عبر حسابه على فيسبوك، أن 800 شخص ينتمون إلى قبيلته لقوا حتفهم في ليبيا بسبب إعصار دانيال.

وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء”.

وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره المأساوي، معربين عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.

وحميد الشاعري، مغنٍّ وموسيقار، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

 

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