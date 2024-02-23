مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة تُغلق عند قمة جديدة غير مسبوقة

استقر المؤشران “ستاندرد اند بورز وداو جونز”، على مكاسبهما لينهي كل منهما التعاملات عند قمة غير مسبوقة مرة جديدة، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، مع تحقيق المؤشرات الثلاثة في وول ستريت مكاسب أسبوعية مدفوعة بزخم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات غير رسمية لمستويات الإغلاق أن المؤشر داو جونز الصناعي صعد 60.58 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة إلى 39129.69 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.28 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 5088.78 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 44.80 نقطة أو 0.28 بالمئة ليسجل 15996.82 نقطة.