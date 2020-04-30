مؤلف مسلسل “النهاية” يعلّق بشكل مفصل على ردود الأفعال حول عمله الرمضاني!

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علق المؤلف والكاتب، عمرو سمير عاطف، على ردود الأفعال حول مسلسل “النهاية” الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، ونوه إلى أن رد الفعل تجاه العمل غير متوقع.

وفي مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية أشار الكاتب إلى أن “نجاح المسلسل بهذا الشكل شيء غريب لم يستطع تقييمه، وأن انتقاد العمل من قبل البعض سببه. نجاح العمل وإثارة مواضيع معينة”.

وقال سيف: “إن شخصيات العمل ستظهر بصورة أوضح وأسهل للمشاهد خلال الحلقات المقبلة، وإن الاهتمام بالمسلسل دولي وليس على مستوى المشاهد العربي فقط”.

ويلعب دور البطولة في هذا المسلسل الفنان، يوسف الشريف، الذي يؤدي دور مهندس يكره التكنولوجيا والتطور السريع، ويتحول مسار حياته ليواجه العديد من الضغوطات والمواقف الصعبة.

ويشارك في هذا العمل الذي أخرجه ياسر سامي، كوكبة من الفنانين مثل ناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، وعمرو عبد الجليل.

وبعد أن طلت المسلسلات المصرية التي لحقت بالسباق الرمضاني في حلقاتها الأولى لتكون بمثابة عامل جذب للجماهير، هاجمت في وقت سابق وزارة الخارجية الإسرائيلية واحد منها ووصفت أحداثه بأنها “مؤسفة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن “المسلسل أمر مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام معا منذ 41 عاما”.

واستعرضت الحلقة الأولى من مسلسل “النهاية” مشهداً لأطفال في فصل دراسي عام 2120 يتعلمون عن “حرب تحرير القدس”.

وتدور أحداث مسلسل “النهاية” في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، أحد أضخم شركات الإنتاج في مصر، وفي الحلقة الأولى من المسلسل يقول الممثل: “الدول العربية قامت بالتخلص من عدوها اللدود في حرب سميت بحرب “تحرير القدس”.

وانتهت الحرب سريعاً بتدمير دولة إسرائيل قبل أن تمر 100 سنة على تاريخ تأسيسها، والغالبية العظمى من يهود إسرائيل فروا ورجعوا إلى بلادهم الأصلية.

وعرض خريطة هولوغرامية لأميركا مقسمة، قائلا: “في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين.

وبدأ ميزان القوى في العالم يتغير، كل دول أميركا الشمالية كانت متحدة وكان اسمها الولايات المتحدة الأميركية وبدأت تضعف وتتفكك وتحارب بعض. أميركا كانت داعم رئيسي للدولة الصهيونية”.