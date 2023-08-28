ماجد الكدواني يرد على شائعات عادل إمام: كلام غريب جداً

لاتزال ازمة الفنان عادل امام تتصدر حديث مواقع التواصل والإعلام المصري بعد تصريح الفنانة اللبنانية مادلين طبر، بحيث طالبة عائلة الفنان عن الإفراج عنه.

وعلق الفنان ماجد الكدواني على الشائعات المتداولة حول الزعيم خلال تصريحات تليفزيونية قائلاً: “معرفش أي حاجة عن الموضوع وده كلام غريب جداً ومتفاجئ منه، أنا شغال مع الاتنين وهما ناس زي الفل ومحترمة ومعنديش سوشيال ميديا “.

ويشارك ماجد الكدواني بفيلم “أبو نسب” بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وهو من إخراج رامي إمام، ويجمع الفيلم محمد إمام وشقيقه المخرج رامى بعد غياب سنوات، حيث قدما سوياً فيلم “حسن ومرقص” عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف، والذي ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن