مادونا تتعافى وتتجول في شوارع نيويورك... هل تبدأ جولتها الغنائية قريباً؟

تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من رصد النجمة العالمية مادونا وهي تتجول في شوارع مدينة نيويورك برفقة أحد أصدقائها للمرة الأولى منذ الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وذكر موقع Page Six أن النجمة كانت ترتدي نظارة شمسية كبيرة مع قبعة، كما أنها اختارت حذاءً رياضياً لجولتها، وقد بدت سعيدة وبصحة جيدة أثناء الدردشة مع أحد الأصدقاء، فهل هذا يعني أن مادونا قد تنطلق في جولتها الغنائية قريباً؟

والجولة العالمية التي بيعت تذاكر حفلاتها بالكامل، من المفترض أن تنطلق في 15 تموز وتشمل مدناً أميركية عدة هي: ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك.

وفي أوروبا، برنامج حفلاتها سيستمر إلى الخريف، على أن يشمل: لندن وبرشلونة وباريس.

وهذه الجولة ستصبح الجولة الـ 12 في مسيرتها الفنية، وخُطط لها احتفالاً بمرور 40 عاماً على انطلاق موهبتها الفنية بشكل رسمي.