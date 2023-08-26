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"ماديسون" يفتتح سجله مع توتنهام في الفوز على بورنموث

منذ 45 دقيقة
جيمس ماديسون

جيمس ماديسون

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افتتح جيمس ماديسون سجله مع توتنهام هوتسبير وأحرز الهدف الأول في الفوز 2-صفر على بورنموث صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 26-8-2023).

وواصل لاعب وسط إنجلترا، المنضم هذا الصيف من ليستر سيتي الهابط للدرجة الثانية، بدايته القوية مع ناديه الجديد وهز الشباك بعد مرور 17 دقيقة من البداية.

وحاول بورنموث إدراك التعادل، لكن ديان كولوسيفسكي أضاف الهدف الثاني لتوتنهام بعد مرور ساعة من اللعب بقليل بعد هجمة منظمة.

وتصدر فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو الدوري لحين استكمال باقي مباريات الجولة وبرصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات ودون أي هزيمة.

ولدى بورنموث نقطة وحيدة من ثلاث مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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