ماذا كشف ماسك لزوكربيرغ عن زوجته؟

كتب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تغريدة عبر “تويتر” وجّهها لمؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة “تسلا” من دون علمه.

وجاء في تغريدة ماسك: “زوك زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أنني أعلم ذلك جيدا”. الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا بين مستخدمي “تويتر”، وعج التطبيق بالكثير من التغريدات بهذا الصدد.

كتب أحد المغرّدين قائلا: “سيّد ماسك بهذه الطريقة أنت ستدفع زوكربيرغ للبكاء”. وأضاف آخر: “قالت بريسيلا تشان إنها كانت أفضل رحلة في حياتها عندما استخدمت سيارة تسلا”.

وخلص آخر إلى أنه بهذه التغريدة أصبح الأمر شخصيا بين رجلي الأعمال الأميركيين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.