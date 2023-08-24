الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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مارتن يحصد ذهبية جديدة في سباق المشي ببطولة العالم لألعاب القوى

منذ 3 دقائق
الإسباني ألفارو مارتن

الإسباني ألفارو مارتن

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حقق الإسباني ألفارو مارتن الميدالية الذهبية الثانية له ببطولة العالم لألعاب القوى عقب فوزه بسباق المشي لمسافة 35 كيلومترا،الخميس، ليضيفه إلى لقب 20 كيلومترا الأسبوع الماضي.

وبعد الاستبعاد المبكر لمتصدر السباق الفرنسي أوريلين كينيون لعدم الالتزام بالسرعة تقاسم مارتن الصدارة مع الإكوادوري برايان بينتادو والياباني ماساتورا كاوانو مع دخول آخر أربعة كيلومترات.

وانفرد مارتن بالقمة قبل أقل من كيلومترين وعبر خط النهاية بعد ساعتين و24 دقيقة و30 ثانية، بفارق أربع ثوان عن بينتادو.

وسجل كاوانو أفضل زمن له بالموسم خلال ساعتين و25 دقيقة و12 ثانية، بينما احتل حامل اللقب الإيطالي ماسيمو ستانو المركز السابع مسجلا ساعتين و25 دقيقة و59 ثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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