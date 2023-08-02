الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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مارسيلو خارج أرضية الملعب.. ما الذي حصل؟

منذ 56 دقيقة
مارسيلو

مارسيلو

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تسبب النجم البرازيلي مارسيللو بإصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز بكسر في ساقه اليسرى الثلاثاء خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس في بوينس آيرس.

وتعرض لوتشيانو سانشيز، البالغ 29 عاما، لإصابة خطيرة بعد تدخل الظهير الأيسر المخضرم مارسيلو، الذي يلعب الآن في صفوف فلومينينسي البرازيلي.

وتلقى مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق بطاقة حمراء ليغادر أرض الملعب باكيا متأثرا بالإصابة القوية التي تسبب فيها للاعب الفريق المنافس، فيما كان اللاعب الأرجنتيني يتلوى من الألم على أرض الملعب، محاطا بلاعبي الفريقين.

ووقع الحادث في الدقيقة 56 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وافتتح غابرييل أفالوس التهديف بتسديدة رائعة لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 من ذهاب دور الستة عشر.

وتصاعد التوتر على أرض الملعب فيما بعد بطرد حارس أرجنتينوس أليكسيس مارتن أرياس في الدقيقة 76، ليحل محله لاعب خط الوسط البديل لوتشيانو هيريديا حتى نهاية المباراة.

وسيتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ماراكانا لنيل بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي.

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