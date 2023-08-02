"ماريغا" يطالب براتبه لتوقيع مخالصة مادية مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن طلبات المالي موسى ماريغا مهاجم الهلال السعودي، للرحيل عن فريقه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وخرج ماريغا من حسابات الهلال بقرار من مدرب الفريق، البرتغالي خورخي خيسوس، حيث تم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي في النمسا استعدادا للموسم الجديد، إضافة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وانتقل ماريغا إلى الهلال عام 2021 قادما من بورتو البرتغالي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن ماريغا طالب بالحصول على مستحقاته المادية البالغة نحو 4 ملايين ونصف المليون يورو، المتمثلة في راتبه المتبقي من عقده.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااجل — الرياضية : طالب موسى ماريجا بـ4.5 مليون يورو لتوقيع مخالصته. pic.twitter.com/ZY1MqTG1QN — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 1, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن ماريغا اشترط الحصول على مستحقاته من أجل قبول المخالصة ومغادرة الفريق.

وتابع التقرير أن عددا من الأندية السعودية والخليجية أبدت اهتمامها بضم اللاعب، وسط رغبة من ماريجا ووكيله في الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 8 ملايين يورو سنويا.

ويخوض ماريغا تدريبات على فترتين، صباحا ومساء، بحسب برنامج معد له بواسطة خورخي خيسوس.

وتعاقد “الزعيم” مع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبين نيفيز، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، إضافة للبرازيلي مالكوم، في فرة الانتقالات الصيفية الحالية.