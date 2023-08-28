ماساروفا تفوز على ساكاري في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ودعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الثامنة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول بعد هزيمتها 6-4 و6-4 أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا الاثنين.

واستغلت ماساروفا المصنفة 71 عالميا كل الفرص الثلاث التي أتيحت لها لكسر إرسال منافستها خلال المواجهة التي استمرت 87 دقيقة لتضمن فوزها الأول في مسيرتها على منافسة من أول عشر لاعبات في التصنيف العالمي.

وسيطرت ساكاري في البداية لتتقدم 4-1 لكن ماساروفا انتفضت وفازت بالأشواط الخمسة التالية لتحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، عززت ماساروفا إرسالها مرة أخرى لتتقدم 5-3. وبعد أن حافظت ساكاري على إرسالها لتبقى في المباراة أنهت اللاعبة الإسبانية المواجهة لصالحها في ثاني نقطة لحسم اللقاء بضربة خلفية.

وبهذه الخسارة، أصبحت ساكاري أول ضحية بين المصنفات في أمريكا المفتوحة.

وبالنسبة لساكاري، كانت الهزيمة المسمار الأخير في نعش عام مخيب للآمال لها في البطولات الأربع الكبرى حيث أعقبت ظهورها في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة بالخروج من الدور الأول في بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون والآن أمريكا المفتوحة.