“ماسك” يثير الجدل في مصر..فمن بنى الأهرامات برأيه؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أثار رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، جدلا واسعا، بتصريح غريب بشأن بناء الأهرامات في مصر.

ونشر ماسك تغريدة صغيرة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: “من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات”.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

وأثارت التغريدة ردود فعل متبانية، اختلفت بين الحيرة والمطالبة بالتوضيح، لكن الملياردير لم يكشف أي تفاصيل أخرى.

وبعدها بقليل، أضاف ماسك تعليقا جاء فيه “الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا”، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية، الذي يتم تسويقه.

وحصدت التغريدة نحو 10 آلاف تعليق، خلال أقل من 6 ساعات، وقال بعضهم إن إيلون ماسك “يخفي اكتشافا جديدا وراء هذه التغريدة الغريبة”.

وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد ماسك ليعلق بـ”تغريدة” جديدة، قائلا: “رمسيس الثاني كان رائعًا”، مضيفا: “كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام”.

وضم في التغريدة رابطا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر بالجيزة.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

ماسك (ولد في 28 يونيو 1971) وهو جل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية ولد في جنوب أفريقيا، مستثمر، مهندس ومخترع. مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها. المؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها.

كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، و رئيس مجلس إدارة شركه سولار سيتي. يطمح مسك إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى بالهايبرلوب.

في ديسمبر 2016، اختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة 21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم. بحلول فبراير 2018، قدرت صافي ثروته بما يقارب 20.8 مليار دولار أمريكي ليدخل بذلك قائمة أغنى رجال العالم حاصلاً على المركز الثالث والخمسين (53).