“ماسك” يثير الجدل في مصر..فمن بنى الأهرامات برأيه؟

ونشر ماسك تغريدة صغيرة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: “من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات”.

وبعدها بقليل، أضاف ماسك تعليقا جاء فيه “الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا”، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية، الذي يتم تسويقه.

وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد ماسك ليعلق بـ”تغريدة” جديدة، قائلا: “رمسيس الثاني كان رائعًا”، مضيفا: “كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام”.

وضم في التغريدة رابطا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر بالجيزة.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni

— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020