السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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ماسك يشارك عدد مستخدمي "X"… و"مستوى جديد" تبلغه المنصّة

منذ 9 ثواني
إيلون ماسك - رويترز

إيلون ماسك - رويترز

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صرّح الملياردير الأميركيّ إيلون ماسك، أمس الجمعة، أنّ المستخدمين الشهريّين لمنصّة التواصل الاجتماعيّ “X”، “تويتر” سابقاً، وصلوا إلى “مستوى جديد” مشاركاً رسماً بيانيّاً أظهر أنّ العدد الأخير يزيد عن 540 مليوناً، وفقاً لما نقلت “رويترز”.

وتأتي مشاركة ماسك حول أرقام المستخدمين في الوقت الذي تمرّ فيه الشركة بتغييرات تنظيميّة، وتتطلّع إلى زيادة إيرادات الإعلانات التي انخفضت في الشهر الأخير.

وهي أيضاً الأحدث في سلسلة من التعليقات الصادرة عن شركة “X”، والتي تدّعي جذب المستخدمين بقوّة، بعد أن أطلقت شركة “ميتا” منصّة “ثريز” المنافسة في 5 تمّوز.

وكان لدى “تويتر” 229 مليون مستخدم نشط شهريّاً في أيار 2022، وفقاً لبيان صدر قبل شراء ماسك للشركة في شهر تشرين الأوّل. ليعلن ماسك في تشرين الثاني أنّ الشركة أصبح لديها 259.4 مليون مستخدم نشط يوميّاً.

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