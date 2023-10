ماسك يُشارك تغريدة لخامنئي عن "استئصال" إسرائيل.. كيف علّق؟

دخل الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك، إلى خط الحرب المشتعلة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث ربط عملية “طوفان الأقصى” بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية.

فقد شارك صاحب “تيسلا”، تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، يدعو فيها إلى إنهاء هذا الورم السرطاني المدعو “إسرائيل”.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه في إكس (تويتر سابقا) في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إنّ هذا هو الهدف الحقيقي لإيران، وليس فقط دعم الفلسطينيين، لكنه أردف أن “هذا لن يحدث أبدًا”.

إلا أنّه اعتبر ما يجري عبر عقود من الزمن، هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام. وأكد أن إشعال نار الكراهية لا يجدي نفعًا.

Khamenei’s official position is clear that the eradication of Israel is the actual goal, not just supporting Palestinians.

That will not happen. All that actually happens, decade after decade, is a never-ending cycle of violence and vengeance.

Stoking the fires of hatred isn’t… https://t.co/ffNuY9AgAC

— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2023