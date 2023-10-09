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ماسك يُشارك تغريدة لخامنئي عن "استئصال" إسرائيل.. كيف علّق؟

منذ 37 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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دخل الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك، إلى خط الحرب المشتعلة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث ربط عملية “طوفان الأقصى” بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية.

فقد شارك صاحب “تيسلا”، تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، يدعو فيها إلى إنهاء هذا الورم السرطاني المدعو “إسرائيل”.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه في إكس (تويتر سابقا) في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إنّ هذا هو الهدف الحقيقي لإيران، وليس فقط دعم الفلسطينيين، لكنه أردف أن “هذا لن يحدث أبدًا”.

إلا أنّه اعتبر ما يجري عبر عقود من الزمن، هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام. وأكد أن إشعال نار الكراهية لا يجدي نفعًا.

بالمقابل، لوح ماسك بخطوات أخرى ربما موجعة قد يتخذها من أجل محاربة خطاب الكراهية والعنف هذا، قائلًا: “ربما حان الوقت للتفكير في شيء آخر”، من دون أن يشرح ما هو!

أتت هذه التغريدة بعدما اعتبر خامنئي على حسابه الرسمي عبر منصة إكس، أنه سيتم “استئصال سرطان الكيان الصهيوني الغاصب على أيدي الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في كافة أنحاء المنطقة”.

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