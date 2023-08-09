الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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ماغواير يغادر مانشستر يونايتد

منذ 5 دقائق
هاري ماغواير

هاري ماغواير

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توصل نادي وست هام إلى اتفاق مع نادي مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع المدافع، هاري ماغواير، هذا الصيف، وفقًا بما أفادت به شبكة “سكاي سبورتس نيوز” الأربعاء.

وأشارت في تقريرها إلى أن النادي اللندني سيحسم صفقة هاري ماغواير من مانشستر يونايتد مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، حيث يسعى وست هام لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماغواير قبل 4 مواسم قادما من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنية إسترليني.

وأثار مستوى هاري ماغواير المتواضع طوال المواسم الأخيرة مع مانشستر يونايتد، الجدل، بكيف يمكن أن يكون لاعب بهذا المستوى الأغلى في التاريخ؟.

وبات ماغواير خارج حسابات مدرب مانشستر يونايتد تين هاغ الفنية، حيث لا يمانع رحيله، خاصة أنه لم يشارك معه الموسم الماضي بشكل أساسي، بسبب سوء مستواه.

ووضع مانشستر يونايتد ماغواير على رأس لائحة المغادرين، حيث يرغب في الحصول على مبلغ 50 مليون يورو نظير مغادرته، وهو ما يعد أمر مستحيل بسبب سمعة اللاعب.

وحمل ماغواير الموسم الماضي، شارة قيادة مانشستر يونايتد رغم مشاركاته القليلة بعض الشيء، حيث بات من المتوقع بشدة أن يغادر هذا الصيف.

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