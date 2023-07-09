ماكس فرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1

فاز ماكس فرستابن بسباق جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليحافظ على سجل انتصارات رد بول المثالي في 2023 ويقوده لمعادلة رقم مكلارين القياسي من عام 1988 بالانتصار في 11 سباقا متتاليا اليوم الأحد.

وقدم البريطاني لاندو نوريس أداء رائعا ليصعد بمكلارين على منصة التتويج باحتلال المركز الثاني أمام مواطنه لويس هاميلتون سائق مرسيدس تحت أنظار 160 ألف مشجع بحلبة سيلفرستون البريطانية.

وأبلغ فرستابن فريقه بعد تحقيق فوزه السادس على التوالي والثامن في عشر جولات هذا الموسم “11 على التوالي. هذا جنوني”.

ونال بطل العالم مرتين نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة ليعزز صدارته بفارق 99 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي احتل المركز السادس بعدما انطلق من المركز 15.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري رابعا مع مكلارين أمام البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وواصل ألكسندر ألبون نتائجه الجيدة مع وليامز باحتلال المركز الثامن وخلفه ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

وانطلق فرستابن من مركز أول المنطلقين لكنه فقد الصدارة لصالح نوريس في المنعطف الأول.

وحافظ البريطاني نوريس على الصدارة إلى أن استعادها فرستابن في اللفة الخامسة بعد تفعيل الجناح الخلفي المتحرك.

ولم يستطع سائق رد بول التقدم بفارق مريح في ظل مطاردة نوريس الذي حافظ على تأخره بنحو ثانية واحدة عن فرستابن في اللفات الخمس التالية مع طلب مكلارين من سائقيه الحفاظ على المركزين الثاني والثالث وحسن التعامل مع إطاراتيهما.

وقال نوريس “فعلت كل ما هو ممكن، حاولت منافسة ماكس لأطول فترة ممكنة”.

ومع استخدام سيارة الأمان الافتراضية ثم نزول سيارة الأمان في اللفات من 33 وحتى 38 بعد احتراق محرك كيفن ماجنوسن سائق هاس، تقدم هاميلتون إلى المركز الثالث مستفيدا من خضوع العديد من السائقين لوقفات صيانة.

واحتك نيكو هولكنبرج سائق هاس وبيريز في اللفة الثامنة خلال صراعهما على المركز 13، ليضطر السائق الألماني للخضوع لوقفة صيانة بعد تحطم الجناح الأمامي في سيارته.

وكان إستيبان أوكون سائق ألبين هو أول المنسحبين بسبب مشكلة هيدروليكية في اللفة العاشرة.

كما انسحب زميله بيير جاسلي في يوم سيء للفريق الفرنسي المملوك لرينو.

وقال المنظمون إن 160 ألف متفرج حضروا السباق اليوم الأحد، وشهدت الجائزة حضور 480 ألف متفرج على مدار الأيام الثلاثة وهو رقم قياسي.