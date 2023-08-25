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مانسشر يونايتد يعلن غياب شو لعدة أسابيع بسبب الإصابة

منذ 4 دقائق
لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع لوك شو سيغيب لعدد من الأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وذكر يونايتد في بيان أمس الخميس 24\8\2023 أن الإصابة ستخضع للتقييم الطبي، لكن الظهير الأيسر سيغيب عن “المباريات القادمة”.

وبدأ شو (28 عاما)، وهو ركيزة في تشكيلة المدرب إيريك تن هاج، أساسيا في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال الفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز والخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

ويستضيف يونايتد في المباراة المقبلة نوتنجهام فورست غدا السبت ثم يزور أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي الأسبوع المقبل قبل فترة التوقف الدولية.

وسيغيب لاعب الوسط الجديد ميسون ماونت عن المباراتين المقبلتين لإصابته في لقاء توتنهام، كما يستمر غياب الظهير الأيسر البديل تايرل مالاسيا للإصابة منذ الموسم الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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