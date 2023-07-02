مانشستر سيتي يطارد نجم برشلونة بعرض ضخم

يصر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على ضم أحد اللاعبين البارزين من صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث جوارديولا عن لاعب وسط جديد عقب انتقال إلكاي جوندوجان إلى صفوف النادي الكتالوني.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، طلب غوارديولا من إدارة مانشستر سيتي التوقيع مع الهولندي فرينكي دي يونج من برشلونة، عقب الانسحاب من صفقة ديكلان رايس، لاعب وسط وست هام يونايتد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يطلب 90 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين يورو) للاستغناء عن دي يونج.

ولا يمانع مانشستر سيتي في دفع هذا الرقم، لا سيما أن النادي الإنجليزي قدمه كعرض أخير في سباق التوقيع مع رايس، لكن رفضه وست هام يونايتد.

وحاول غوارديولا التعاقد مع دي يونج في عام 2019، قبل أن يوافق اللاعب الهولندي على الانتقال إلى برشلونة.