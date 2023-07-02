الأثنين 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 3 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مانشستر سيتي يطارد نجم برشلونة بعرض ضخم

منذ 17 ساعة
فريق برشلونة

فريق برشلونة

A A A
طباعة المقال

يصر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على ضم أحد اللاعبين البارزين من صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث جوارديولا عن لاعب وسط جديد عقب انتقال إلكاي جوندوجان إلى صفوف النادي الكتالوني.

دي يونغ

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، طلب غوارديولا من إدارة مانشستر سيتي التوقيع مع الهولندي فرينكي دي يونج من برشلونة، عقب الانسحاب من صفقة ديكلان رايس، لاعب وسط وست هام يونايتد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يطلب 90 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين يورو) للاستغناء عن دي يونج.

ولا يمانع مانشستر سيتي في دفع هذا الرقم، لا سيما أن النادي الإنجليزي قدمه كعرض أخير في سباق التوقيع مع رايس، لكن رفضه وست هام يونايتد.

وحاول غوارديولا التعاقد مع دي يونج في عام 2019، قبل أن يوافق اللاعب الهولندي على الانتقال إلى برشلونة.

    المزيد من منوعات

    جيني إسبر
    جيني أسبر لصوت بيروت إنترناشونال: دراما البيئة الشامية هي الاكثر طلباً
    نيك كيريوس
    كيريوس ينسحب من بطولة ويمبلدون بسبب الإصابة
    شعار الفيفا
    الاحتفال ممنوع.. أبرز التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم

    الأكثر قراءة

    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
    الجيش اللبناني
    قيادة الجيش توضح ملابسات حادثة "القرنة السوداء"