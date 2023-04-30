مانشستر سيتي ينتزع قمة الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ فبراير شباط ووصل الهداف إرلينج هالاند إلى رقم قياسي جديد خلال الفوز 2-1 على فولهام اليوم الأحد.

واحتاج هالاند إلى ثلاث دقائق فقط لمعادلة رقم قياسي وتسجيل هدفه 34 في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول المذهل في إنجلترا، حيث نفذ المهاجم النرويجي ركلة جزاء بنجاح.

وعادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي يحمله آلان شيرر وآندي كول.

وأدرك كارلوس فينيسيوس التعادل لفولهام صاحب الأرض في الدقيقة 15 قبل أن يرد سيتي بصناعة أكثر من فرصة خطيرة.

وسدد جاك جريليش كرة ارتدت من العارضة، قبل أن يطلق خوليان ألفاريز تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في شباك بيرند لينو.

وفشل سيتي في ضمان الانتصار في الشوط الثاني، وعانى من بعض اللحظات الصعبة، لكنه خرج في النهاية بفوزه الثامن على التوالي في الدوري ليقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب.

وأصبح رصيد سيتي 76 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني. ولدى سيتي مباراة واحدة مؤجلة. وبقي فولهام في المركز العاشر.