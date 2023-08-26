السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مانشستر يونايتد يحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة واحدة
مانشستر يونايتد- رويترز

مانشستر يونايتد- رويترز

A A A
طباعة المقال

أكمل برونو فرنانديز انتفاضة مانشستر يونايتد وسجل هدفا من ركلة جزاء ليعوض صاحب الأرض استقبال هدفين في أول خمس دقائق ويفوز 3-2 على نوتنجهام فورست في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وتعرض يونايتد لصدمة مبكرة بعد دقيقتين عندما ركض تايو أيوني بكل سرعة ومنح التقدم لفورست، ثم أضاف الفريق الزائر هدفا مفاجئا بواسطة ويلي بولي غير المراقب.

وقلص كريستيان إريكسن الفارق في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد، واستمر لجوء فورست إلى الدفاع المتكتل.

وسجل كاسيميرو هدف التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 52 ثم أصبح فورست يلعب بعشرة لاعبين بسبب طرد جو ورول عقب خطأ ضد فرنانديز.

وتعرض راشفورد لخطأ من دانيلو داخل منطقة الجزاء ونفذ فرنانديز ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس مات تيرنر في الدقيقة 76، ليهدي يونايتد انتصاره الثاني هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

غابري فيغا
الأهلي السعودي يخطف "جوهرة إسبانيا" من ريال مدريد وبرشلونة
مدرج الكولوسيوم التاريخي في روما
7 ملايين فأر.. روما تتحرك لمواجهة غزو الفئران
من مباراة أرسنال وفولهام- رويترز
أرسنال يضيع فرصة تصدر الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

مستشفى المقاصد
فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!