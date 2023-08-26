مانشستر يونايتد يحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي

أكمل برونو فرنانديز انتفاضة مانشستر يونايتد وسجل هدفا من ركلة جزاء ليعوض صاحب الأرض استقبال هدفين في أول خمس دقائق ويفوز 3-2 على نوتنجهام فورست في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وتعرض يونايتد لصدمة مبكرة بعد دقيقتين عندما ركض تايو أيوني بكل سرعة ومنح التقدم لفورست، ثم أضاف الفريق الزائر هدفا مفاجئا بواسطة ويلي بولي غير المراقب.

وقلص كريستيان إريكسن الفارق في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد، واستمر لجوء فورست إلى الدفاع المتكتل.

وسجل كاسيميرو هدف التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 52 ثم أصبح فورست يلعب بعشرة لاعبين بسبب طرد جو ورول عقب خطأ ضد فرنانديز.

وتعرض راشفورد لخطأ من دانيلو داخل منطقة الجزاء ونفذ فرنانديز ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس مات تيرنر في الدقيقة 76، ليهدي يونايتد انتصاره الثاني هذا الموسم.