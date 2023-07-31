مانشستر يونايتد يمدد الشراكة مع أديداس

أعلن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تمديد الشراكة مع أديداس لمدة عشر سنوات مع ضمان الحصول على الأقل على 900 مليون جنيه إسترليني (1.16 مليار دولار).

وقال يونايتد إن الصفقة التي تأتي قبل انطلاق موسم 2023-2024 الشهر المقبل، ستضمن التعاون مع أديداس حتى يونيو حزيران 2035.

وسيعود مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا العام، وسيرتبط حصول النادي على جزء من المبلغ السنوي بالمشاركة في هذه المسابقة القارية.

ولا يزال يونايتد في مباحثات لبيع النادي بعدما أعلنت عائلة جليزر المالكة عرضه للبيع العام الماضي.