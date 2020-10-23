استمع لاذاعتنا

مايا دياب: “خلصت مدتكم”

منذ 14 دقيقة

مايا دياب

A A A
طباعة المقال

غرّدت النجمة مايا دياب عبر “تويتر” متحدثة عن غياب الدولة اللبنانية.

وقالت: “ربينا مرعوبين من اسرائيل وممنوع نقول إلا دولة العدو.. اليوم بلّش التمرين على كلمة التطبيع، وبلّش يصير مسموح نقول اسرائيل وقريباً التتمة.. دولة مفصومة.. دولة؟؟؟ ليه في دولة أصلاً؟! دولة أمرائها أمراء حرب وخلصت مدتهم من زمان expired وضارب فينا التسمم وعم نموت على البطيء.. لبنان”.

يذكر أن النجمة اللبنانية مايا دياب وبعد انفجار مرفأ بيروت، أقامت عدة حفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها من عرضت على شاشات التلفزة تخليداً لضحايا المرفأ الذين قالوا بسبب جشع الطبقة السياسية وفشلها.

وعبّرت في عدة مناسبات دياب عن امتعاضها من هذه الطبقة السياسية التي فقدت الثقة من كافة اللبنانيين.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

تعيش الخنفساء الشيطانية تحت لحاء الأشجار أو تحت الصخور
بالفيديو: قوته خارقة ولقّب بالشيطان … معلومات صادمة عن هذا المخلوق
رومان بريمولا
وزير الصحة التشيكي في مأزق بعدما خالف قيود كورونا
أطول تلميذ في العالم
أطول تلميذ في العالم… هذا طوله!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق
“بوابة الجحيم إلى العالم السفلي”… اكتشاف جسم غريب في بحر البلطيق!
العلماء يحددون بروتين يسهل عمل SARS-CoV-2
دراسة طبية.. هذا السبب الذي يسهل انتشار فيروس SARS-CoV-2 في أجسام البشر
شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
شاهد..شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة