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مايكل باركنسون.. وفاة "ملك البرامج الحوارية" عن 88 عاما

منذ 17 دقيقة
المذيع مايكل باركنسون

المذيع مايكل باركنسون (رويترز)

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أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) (الخميس 17-8-2023) بأن المذيع مايكل باركنسون، الذي اشتهر بإجراء مقابلات مع بعض من أكبر المشاهير في العالم في برنامجه الحواري “باركنسون”، توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال تيم ديفي مدير عام بي.بي.سي “مايكل كان ملك البرامج الحوارية ووضع النموذج لجميع المذيعين والبرامج التي جاءت بعده”.

وأضاف “أجرى مقابلات مع أكبر نجوم القرن العشرين وبطريقة أبهرت الجمهور. لم يكن مايكل بارعا في طرح الأسئلة فحسب، وإنما كان مستمعا رائعا أيضا”.

وقدر باركنسون، الذي أصبح معروفا باسم “باركي”، أنه أجرى مقابلات مع أكثر من ألفي ضيف في المجمل من أبرزهم محمد علي وإلتون جون وجون لينون ومادونا.

وكشف باركنسون في عام 2013 أنه كان يتلقى علاجا إشعاعيا لسرطان البروستاتا لكن الأطباء أكدوا شفاءه بعد ذلك بعامين.

وقالت أسرته في بيان “بعد شعوره بالمرض لفترة وجيزة، توفي السير مايكل باركنسون بسلام في منزله الليلة الماضية برفقة عائلته”.

    المصدر :
  • رويترز

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