ما بين الأغنيات والحفلات... جو أشقر يحصد نجاح جديده "خطوة لقدّام" ويعيش نشاطاً فنياً

رغم أنّ كلمات أغنية الفنان اللبناني جو أشقر الجديدة تقول “خطوة لقدّام وعشرة لورا” إلّا أنّ نجاح هذا العمل الغنائي المصوّر يسير بخطى ثابتة إلى الأمام نحو النجاح والانتشار كسائر أعماله التي اعتاد فيها جو على اعتماد أسلوب السهل الممتنع كي تصل لمختلف الأذواق من الجماهير العربية.

في التفاصيل، طرح الفنان جو أشقر خلال الأيام الأخيرة أغنية “خطوة لقدّام” على طريقة الفيديو كليب، ولقد صاغ كلماتها وألّف لحنها الفنان نبيل خوري وهو ليس التعاون الأول بينهما، ووزّعها موسيقياً جورج قسيس، وقام إيلي بربر بعملية الميكساج والماسترينغ.

أما الفيديو الكليب فتم تصويره في مونمارت حي الرسامين الشهير داخل باريس تحت إدارة المخرج حبيب ضرغام.

ويُقدّم أشقر في هذه الأغنية اللون اللبناني الرومنسي بأسلوبه الخاص حيث يغنّي للحبيبة التي وقع في غرامها من أول نظرة رغم تردّده لكن مشاعر الحب والشوق تبقى أقوى إذ تقول كلماتها:

“خطوة لقدام وعشرة لورا قلبي اللي خجلان دقاتو مغيرة بهالسرعة يا ترى حبيتك يا ترى يا ترى يا ترى على طول عم فكر فيكي بدي أحكيكي رح إخوت أنا ومعقول منِّك عرفاني بسمع أغاني وبشتقلك أنا ويلي ما أحلاكي يا أحلا من القمر معذبني حلاكي وعم يطول السهر وعم يقتلني الضجر وعم يطول السهر”.

أما الكليب فأتى بقصة تتلاءم مع كلمات ولحن الأغنية حيث يجسّد فيه جو شخصية فنان شامل يهوى الرسم والعزف والغناء، وعن طريق الصدفة يلتقي بفتاة تبهره بنعومتها فيقع في غرامها معبّراً عن ذلك من خلال رسمها والغناء لها والرقص معها. واللافت أنّ الفيديو كليب اتّسم بألوان زاهية لتعكس صورته روح الحب الذي يمد الإنسان بالطاقة والحيوية.

ومنذ الأيام الأولى لإطلاق “خطوة لقدّام” يحقّق هذا العمل تفاعلاً ملموساً من الجمهور حيث يحصد جو نجاح أغنيته وكليبه.

من ناحية أخرى، يستعد جو أشقر لإطلاق عدة أغنيات جديدة تباعاً بعد الموسم الرمضاني وعيد الفطر، فضلاً عن نشاطه الفني على صعيد الحفلات حيث يتحضّر جو راهناً لحفليْن في مصر خلال الأسبوع المقبل، ثم يتوجّه إلى الدوحة لإحياء حفل آخر، وبعدها سيقيم جو حفلاً في دبي يوم السادس من آذار/ مارس، وذلك إلى جانب إحيائه عدداً من حفلات الزفاف.