ما صحة خبر هجرة راغب علامة إلى أميركا؟

“هجرة راغب علامة الى أميركا” هو الموضوع الّذي شغل محبّي السوبر ستار راغب علامة في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود السبب الى المعلومات الخاصة الّتي نشرها موقع “فوشيا” ومفادها أن الفنان اللبناني راغب علامة يفكّر جدياً بالانتقال للعيش مع عائلته في أميركا.

وأشار الموقع الى أن علامة قد اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا تصل مساحتها إلى حوالي 200 ألف متر مربع ويبلغ سعرها ملايين الدولارات، وستحتوي على فيلا ضخمة تتألف من طابقين وتقع بالقرب من بحيرة كبيرة بجانب مساحة أخرى سيخصصها لتربية حيوانات نادرة.