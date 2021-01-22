ما هي العلاقة التي تربط القريدس بالصراصير؟

على الأرجح، قد تكون فكرة وجود صرصور كبير سمين على كوكتيل من القريدس الفاخر تثير القرف.

وينبغي أن تكون كذلك. إنّ مجرد فكرة أن تكون الصراصير الزاحفة المخيفة في أي مكان بالقرب من طعامنا، هي بالتأكيد فكرة مرفوضة بقوة. ولكن قد يفاجئك أن تعلم مدى ارتباط القريدس أو الروبيان بالصراصير، إنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً!

وفي هذا السياق كتب موقع cockroachfacts مقالا ترجمه موقع صوت بيروت جاء فيه …

يتم تنظيم جميع النباتات والحيوانات من قبل العلماء في مجموعات منفصلة على أساس الأشياء المشتركة بينهم. مثال سهل هو كيف ترتبط النمور والأسود ارتباطاً وثيقاً جداً ، في حين أن الفهود تعتبر في الأساس كأبناء عمومة لهم. أما القط المنزلي الرقيق الخاص بك فيرتبط بالمجموعات الثلاثة المذكورة سابقاً ، ولكنه أقرب إلى الفهد من الأسد. انهم جميعاً يأكلون اللحوم، ومن الثدييات ، ولهم ردود فعل سريعة وأسنان حادة.

ماذا عن الصراصير؟ هل لديهم أي شيء مشترك مع القريدس أو الروبيان؟

في الواقع لديهم العديد من الخصائص المشتركة، ولهذا السبب من المهم جداً فهم كيفية تجميع العلماء للأشياء. تعتبر الصراصير من الحشرات. أما الروبيان فهي من القشريات. وعلى الرغم من أنهما ينتميان إلى مجموعتهما الخاصة (الحشرات والقشريات)، إلا أنهما يشتركان أيضاً في خصائص تجمعهما معاً.

فما هي تلك الخصائص ؟

تحتوي كل من الحشرات والقشريات على ثلاثة أجزاء من الجسم ، تتكون من الرأس والصدر والبطن.

وكلاهما له هياكل خارجية. الهيكل الخارجي يعني أنّ العظام التي في أجسادهم هي في الخارج بدلاً من الداخل (مثلك أنت). وإذا كنت قد أكلت من أي وقت مضى طبق من الروبيان المطهي على البخار، كنت ستعرف أن لديهم قشرة صلبة عليك أن تقلعها أولاً. هذا هو الهيكل الخارجي للروبيان ، والحشرات مثل الصراصير لها هيكل خارجي أيضاً.

تنتمي المخلوقات التي تشترك في هذه الخصائص إلى مجموعة تسمى المفصليات، والتي تشمل أيضاً حيوانات مثل العناكب والحريش. وقد وجد العلماء أن الحشرات والقشريات لها علاقة تطورية وثيقة بشكل خاص. وهم قريبون جداً لدرجة أنهم ينتمون إلى مجموعة خاصة بهم تسمى Pancrustacea

وهذا يعني أن الروبيان والكركند والقشريات الأخرى مرتبطة، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً جداً، ليس فقط بالصراصير، ولكن بجميع الحشرات الأخرى أيضاً.

فما هي حقيقة أن الناس يصرخون عندما يرون صرصور على الطاولة ، ولكن ليس عندما يرون سلطة الروبيان؟ حسناً، بغضّ النظر عن حقيقة أن الناس في تايلاند وبعض الدول الآسيوية الأخرى يأكلون الصراصير كطعام شهي، فإن تلك الموجودة هنا قذرة وأحياناً تحمل الأمراض.

في حين أن العلاقة وثيقة، فإن الروبيان ليس صرصوراً بالتأكيد. وعلى الرغم من أنّ Pancrustacea يبدو وكأنه ألذ عنصر على قائمة الطعام، فلا شكّ أنه عليك أن تختار جيداً النوع المناسب من المفصليات التي تأكلها.