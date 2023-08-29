مبابي وريال مدريد.. نهاية دراماتيكية للصفقة الأكثر إثارة في الميركاتو

مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق خلال ثلاثة أيام كشفت شبكة “تيليفوت” الفرنسية النهاية المتوقعة للقصة الأكثر اثارة وتشويقا في سوق الانتقالات، وهي رحيل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وأكدت الشبكة في تقرير لها استمرار كيليان مبابي في صفوف ناديه سان جيرمان خلال الموسم الجاري، وترجع إدارة النادي الباريسي عن قرار بيعه هذا الصيف على أمل إقناعه بالتجديد.

وأشارت الشبكة إلى النهايات المتوقعة لمغامرات مبابي في حديقة الأمراء التي ينتظر الأستقرار على أحدها وفقا لتطورات الأحداث :

النهاية الاولي وهي الحل الذي يرضي جميع الاطراف ستكون التجديد لمدة عام إضافي، ومن ثم التركيز على منافسات وتحديات الفريق والنظر في مسألة بيع اللاعب خلال الصيف المقبل«ستتيح للاعب الرحيل وتعطي بعض الطمانينة لسان جيرمان في الأستفادة المالية من بيع اللاعب.

و النهاية الثانية هي النهاية التي تسعد باريس سان جيرمان وهي التجديد لمدة طويلة، ليصبح مبابي قائدا لمشروع سان جيرمان طوال السنوات المقبلة ويغلق باب الرحيل نهائيا.

والنهاية الثالثة وهي استمرار الأزمة ببقاء الوضع على ما هو عليه، وانتهاء عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، ليصبح حرا في صيف 2024«وينتقل إلى ريال مدريد وهي النهاية التي تسعد طرفين مبابي وريال مدريد الإسباني.

هذه هي النهايات الثلاث المتوقعة لقصة مبابي في حديقة الامراء في التقرير الفرنسي ولكن تظل الاحداث الغير متوقعة واردة خلال ال 72 ساعة القادمة