الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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مبابي يصل إلى الكاميرون

منذ 22 ثانية
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

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وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي، إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير الخميس، في رحلة تشمل أعمالاً خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

ارتدى المئات من المشجعين قميص فريقه باريس سان جيرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عاماً.

هتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، بحسب ما روى مراسل وكالة “فرانس برس”.

قدّمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضاً على شرفه. حيّا مبابي الحشود الذين أبقوهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيداً في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة.

سيبقى قائد منتخب فرنسا خلال زيارته التي تستمر عدة أيام في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.

من المقرر أن يزور الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته الذي أطلعت عليه وكالة “فرانس برس.

كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة من المتوقع أن يشارك فيها لاعب دوري كرة السلة الأميركي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك. كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.

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