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أرباح العرض الأول لفيلم باربي تفوق التوقعات

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آخر تحديث: 25 - يوليو - 2023 10:11 صباحًا
فيلم باربي

فيلم باربي

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قالت شركة وارنر براذرز إن العرض الأول الذي حطم الأرقام القياسية لفيلم باربي في دور السينما في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري حقق أعلى مما كان متوقعا في التقديرات الأولية، إذ بلغت مبيعات التذاكر 162 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

فقد تجاوزت الإيرادات النهائية للفيلم، وهو من بطولة مارجوت روبي وريان جوسلينج، في أيام الجمعة والسبت والأحد ما كانت تتوقعه الشركة المنتجة يوم الأحد عند 155 مليون دولار.

ويتصدر باربي أفلام هذا العام استنادا إلى مبيعات نهاية الأسبوع المحلية للعروض الأولى، إذ تخطى 146.4 مليون دولار سجلها العرض الأول من فيلم “ذا سوبر ماريو براذرز موفي” في أبريل نيسان.

ويواجه باربي منافسة في شباك التذاكر مع فيلم أوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان.

وأشارت الأرقام النهائية لأوبنهايمر إلى زيادة أيضا. وبلغت إيراداته 82.4 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا ما بين الجمعة والأحد، مقارنة بما كان متوقعا له عند 80.5 مليون دولار.

وبذلك يكون الفيلمان قد فاقا التوقعات وأسهما في تجاوز شبابيك التذاكر في أمريكا وكندا حاجز 300 مليون دولار للمرة الرابعة في التاريخ.

    المصدر :
  • رويترز

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