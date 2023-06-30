"متنمر جنسي".. الممثل كيفن سبيسي يواجه تهمة جديدة

قالت مدعية عامة بريطانية الجمعة في مستهل محاكمة الممثل الأمريكي الفائز بالأوسكار كيفن سبيسي في تهم اعتداءات جنسية إن سبيسي “متنمر جنسي” عدواني يعتدي على الرجال ولا يحترم الحدود أو المساحة الشخصية.

ودفع سبيسي (63 عاما) ببراءته في 12 اتهاما باعتداءات جنسية بحق أربعة رجال كانت تتراوح أعمارهم حينئذ بين العشرينيات والثلاثينيات، وهي اعتداءات يُقال إنها وقعت بين 2001 و2013.

وقالت ممثلة الادعاء كريستين أجنو في مستهل مرافعة الادعاء في محكمة ساذرك كراون بلندن إن سبيسي ممثل بلغت شهرته الآفاق وفاز بعدد من الجوائز.

وأضافت “وهو أيضا، في رأي الادعاء، رجل يعتدي جنسيا على رجال آخرين”.

وأردفت “رجل لا يحترم الحدود أو المساحات الشخصية، رجل يبدو أن يتلذذ بمضايقة الآخرين وإشعارهم بالضعف، إنه متنمر جنسي. ويبدو أن أسلوبه المفضل في الاعتداء هي جذب الرجال الآخرين بعنف من منطقة العانة”.

واستمع سبيسي لخطاب المدعية من قفص الاتهام مرتديا بدلة رمادية ورابطة عنق ذهبية ونظارات.

وتشمل الاتهامات الموجهة إليه حوادث متكررة تتعلق بخدش الحياء والاعتداءات الجنسية.

وهو متهم أيضا بتهمة أكثر خطورة بإكراه شخص على ممارسة جنسية كاملة، وهي تهمة قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بسببها.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة أربعة أسابيع.