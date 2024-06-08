متهم بجرائم اعتداء جنسي.. ملياردير يتجاوز الـ 90 عاماً بقبضة الشرطة الكندية!

كشفت السلطات الكندية تفاصيل التهم الموجهة للملياردير النمساوي الكندي فرانك ستروناك، والتي شملت جرائم اعتداء جنسي امتدي لعقود.

قالت شرطة بيل الإقليمية بعد اعتقال ستروناك، إن رجل الأعمال البالغ من العمر 91 عاما، اتُهم بخمس جرائم تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي على امرأة والاعتداء الجنسي والحبس القسري.

وأفاد بيان الشرطة بأنه تم إطلاق سراحه بشروط، وسيمثل أمام محكمة العدل في أونتاريو في برامبتون بأونتاريو في وقت لاحق.

وقال تايلر بيل، مسؤول بشرطة بيل الإقليمية، إن هناك أكثر من متهم لكنه رفض تحديد عددهم.

وأضاف تايلر “من الواضح أن هذه قضية رفيعة المستوى.. الوحدة الخاصة للضحايا ملزمة بحماية الضحايا، ولهذا السبب كنا غامضين.. هناك أكثر من ضحية لكننا لن نؤكد العدد بعد”.

ولم يرد محامي ستروناك على الفور على طلب التعليق.

وتزعم الشرطة الكندية أن الاعتداءات الجنسية حدثت في الفترة من الثمانينيات إلى عام 2023. وقال بيل إنهم يناشدون الناس التقدم إذا كانت لديهم معلومات أو كانوا ضحايا، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأصبح ستروناك، الذي ولد في النمسا، أحد أغنى الأشخاص في كندا من خلال إنشاء شركة “ماغنا” في مرآب منزله عام 1957 وتحويلها إلى واحدة من أكبر موردي قطع غيار السيارات في العالم.

كما أسس مجموعة ستروناك، وهي شركة متخصصة في سباق الخيل. وقام بغزوة قصيرة للسياسة النمساوية منذ أكثر من عقد من الزمن، وتم منحه وسام كندا، وهو أحد أرفع الأوسمة في البلاد.

وقال متحدث باسم “ماغنا” إن شركة ستروناك ليس لها أي علاقة بالشركة منذ أن تخلت عن السيطرة عام 2010.

وأفاد ديف نيميك في رسالة بالبريد الإلكتروني مساء الجمعة: “لقد علمنا مؤخرًا بالتهم الموجهة ضد فرانك ستروناك.. ليس لدى ماغنا أي علم بالتحقيق أو الادعاءات التي أثيرت بما يتجاوز ما ورد في وسائل الإعلام”.

وقال نيميك إن الشركة لن تعلق أكثر على المسألة القانونية الجارية.

يشار إلى أنه في عام 2018، رفع فرانك دعوى قضائية ضد ابنته واثنين من أحفاده وشريكه التجاري السابق ألون أوسيب في المحكمة العليا في أونتاريو بدعوى أنهم أساءوا إدارة أصول العائلة وتآمروا للسيطرة عليها.