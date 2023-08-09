مجدداً.. نادين لبكي عضو لجنة تحكيم لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

مرة جديدة تم اختيار المخرجة نادين لبكي لتكون عضواً في لجنة تحكيم “مهرجان تورونتو السينمائي الدولي” في دورته الـ 48، المقرر إقامته في كندا من 7 إلى 17 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأعلنت إدارة “مهرجان تورونتو السينمائي” عن الأفلام المشاركة بدورته الـ 48، وكشفت عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، ومن بينهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والمخرج الأميركي باري جينكن الحائز جوائز عدة وقد شاركت معظم أفلامه في “مهرجان تورونتو” وحصدت الجوائز، والممثل والمخرج الكندي كوري الأصل أنطوني شيم ومن أشهر أعماله Riceboy Sleeps.