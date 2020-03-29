محافظة وحيدة في مصر التي لم يصلها كورونا..تعرف عليها

تعتبر سيناء من المحافظات المصرية المحظوظة، لا سيما أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الساعة على الأقل، لكن ذلك لم يأت صدفة وإنما الفضل يعود للإجراءات الاحترازية السريعة وعمليات العزل والتعقيم المستمرة.

وفي هذا الإطار، كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الأحد أن المحافظة خالية من فيروس كورونا ولم تسجل أي إصابات.

تجهيز طبي

وأرجع ذلك للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، من بينها تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، ومنع إقامة حفلات الأعراس، وسرادقات العزاء، ومنع تشغيل النوادي والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات.

وأضاف أنه ومنذ اللحظة الأولى تقرر منع إقامة الفعاليات، التي تقيمها مجالس المدن، ووحدات الجهاز الإداري، وتشديد الإجراءات الوقائية في المنافذ البرية بالمحافظة، وخاصة منفذي رفح البري، والعوجة التجاري.

وأشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلي المستشفيات، معلنًا تخصيص مستشفي بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبي في مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.

عمليات تعقيم وتوعية

بدوره أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، استمرار عمليات تطهير وتعقيم المباني والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية في كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتي العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأي إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء علي توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة.