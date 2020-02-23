محكمة مصرية تقضي بإغلاق المواقع والقنوات الشيعية

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قالت وسائل إعلام مصرية، إن محكمة قضت بقبول دعوى لإغلاق القنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية الشيعية.

وذكرت صحيفة “الأهرام”، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع “ابن النفيس الإخباري” بصفة خاصة، من شبكة الإنترنت.

ونقلت “الأهرام” عن المحامي سمير صبري مقيم الدعوى، قوله، إنه تم بالفعل إصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وبينها موقع “النفيس”.

وموقع النفيس، يشرف عليه الطبيب، والأستاذ الجامعي المصري، أحمد راسم النفيس، وهو أحد أبرز من اعتنقوا المذهب الشيعي في بلده.

ودائما ما يروج النفيس للتشيع، وقال في كتاب سابق له، إنه “متفائل بمستقبل الشيعة، بل وبمستقبل العالم. فالعالم كلّه في طريقه إلى تقبّل التشيّع، وهو الإسلام الحقيقي”، على حد قوله.

ولا يوجد تقدير رسمي لعدد معتنقي المذهب الشيعي في مصر، علما أن السلطات لا تتساهل في إقامة الشيعة لنشاطاتهم داخل البلاد.