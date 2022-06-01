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محمد رمضان: "أنا اللي روحت بيعت المايه في حارة السقايين"

1 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 5:12 مساءً
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

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شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بحيث ظهر رمضان في الفيديو وهو داخل الطائرة وعلق قائلا: “أنا اللي روحت بيعت المايه في حارة السقايين”.

وطرح محمد رمضان، خلال الأيام الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “جامد أنا من يومي – بلالين” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ويقدم محمد رمضان أغنية “جامد أنا من يومي – بلالين” برفقة مؤدي المهرجانات إسلام شيندي، والأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم علي، والمنتج محمد سعيد وعمرو علاء، ومساعد المنتج عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

وطرح محمد رمضان، أغنية “بلالين” الأيام الماضية حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية، وحققت الأغنية ردود أفعال قوية من قبل جمهوره.

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