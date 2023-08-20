محمد رمضان للجمهور: أنا مش متكبر وما تصدقوش الكلام اللي بيتقال عني

اشعل الفنان المصري محمد رمضان المسرح ضمن حفلات جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ في المملكة العربية السعودية.

هذا وقال محمد رمضان في بداية حفله موجهًا رسالة للجمهور السعودي: أنا أول مرة أشوف جمهور صوته أعلى من صوت الدي جي اللي معانا، ولسه هغنيلكوا مافيا وبم بم بم وإنساي، أنا معرفش عملت الأغاني الحلوة دي بسببكوا أمتى.

كما طلب محمد رمضان من جمهوره ألا يصدقوا ما يقال عنه قائلًا: “أنتم أحسن حاجة عندي، وما تصدقوش الكلام اللي بيتقال عني وأني متعالي ومتكبر، ولكن الأغاني هي اللي بتفرض علينا ده وأنتم بتحبوها.. أنتم نمبر وان وأكبر نعمة من ربنا.. بيحسدوني عليكم وكل الحروب اللي بشوفها بسببكم”.