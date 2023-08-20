الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد رمضان للجمهور: أنا مش متكبر وما تصدقوش الكلام اللي بيتقال عني

منذ دقيقة واحدة
محمد رمضان

محمد رمضان

A A A
طباعة المقال

اشعل الفنان المصري محمد رمضان المسرح ضمن حفلات جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ في المملكة العربية السعودية.

هذا وقال محمد رمضان في بداية حفله موجهًا رسالة للجمهور السعودي: أنا أول مرة أشوف جمهور صوته أعلى من صوت الدي جي اللي معانا، ولسه هغنيلكوا مافيا وبم بم بم وإنساي، أنا معرفش عملت الأغاني الحلوة دي بسببكوا أمتى.

كما طلب محمد رمضان من جمهوره ألا يصدقوا ما يقال عنه قائلًا: “أنتم أحسن حاجة عندي، وما تصدقوش الكلام اللي بيتقال عني وأني متعالي ومتكبر، ولكن الأغاني هي اللي بتفرض علينا ده وأنتم بتحبوها.. أنتم نمبر وان وأكبر نعمة من ربنا.. بيحسدوني عليكم وكل الحروب اللي بشوفها بسببكم”.

    المزيد من منوعات

    نيمار مع الهلال السعودي
    بعد انتقاله للسعودية.. بيع أكثر من 10 آلاف قميص لنيمار في سبع ساعات
    ألعاب القوى- تعبيرية
    فوز الإسبانية ماريا بيريز بسباق المشي للسيدات ببطولة العالم لألعاب القوى
    سمكة
    سمكة.. تقطع التيار الكهربائي في نيوجيرسي الأميركية!

    الأكثر قراءة

    زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
    فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!
    عمرو دياب
    بسبب مشكلة مادية مع عمرو دياب.. أرملة جان صليبا تستغيث