محمد سامي عن مي عمر: أنا بقيت خايف جداً

بطريقة طريفة، شارك المخرج محمد سامي متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” فيديو صوره بنفسه من داخل منزله، لكشف جزء من كواليس تحضيرات زوجته الفنانة مي عمر لفيلمها الجديد “الغربان”.

وبصوت خفيض، قال المخرج محمد سامي في الفيديو إنه أصبح يخشى زوجته، وقال “دلوقتي أنا بقيت خايف جدا، لأن كل يوم بشوف حاجة غريبة جدا في البيت، بشوف المنظر ده..”، ووجه المخرج كاميرا هاتفه إلى حديقة المنزل حيث ظهرت مي عمر وعدد من المدربين الروس.

وقال سامي معلقا على المشهد: “أنا بقيت خايف من مي جدا، مش فاهم هي بتتمرن علشان فيلم الغربان كل يوم وجايبة الروس دول، بتتمرن وماسكة سيوف حادة، وطريقتها بقت غريبة جدا وبقت مخيفة، طيب أتعامل معاها إزاي؟!”.

وظهرت الفنانة مي عمر في حديقة المنزل، أثناء التمرينات مع عدد من المدربين الروس، للتدريب على استخدام السيوف والمناورات الحربية في معارك قديمة.

وسبق أن تحدثت مي عمر عن فيلم “الغربان” والذي وصفت إنتاجه بالضخم، والذي ليس له مثيل مسبقا في العالم العربي، ويعيش فيه المشاهد في عصر قديم لم تحدده، وهو من بطولة عمرو سعد وإخراج ياسين حسن.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي عرض في شهر رمضان الماضي، من إخراج زوجها محمد سامي، وبطولة أحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبو رية.