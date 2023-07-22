محمد صلاح الأعلى أجراً في ليفربول.. كم يتقاضى؟

بعدما انتفض فريق الريدز خلال السنوات الأخيرة واستعاد نغمة الانتصارات والتتويج بالألقاب بعد امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين الكبار في كافة المراكز، يأتي على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح.

وبالنظر إلى المستويات التي قدمها ليفربول خلال السنوات الأخيرة، فمن المؤكد أنه يمنح رواتب مرتفعة لهؤلاء النجوم مثل صلاح والهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك وغيرهما من الأسماء اللامعة.

ورغم المستوى الكارثي لـ “الريدز” خلال الموسم الماضي واحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، فإن المدرب الألماني يورغن كلوب يثق في قدرة فريقه على العودة إلى الطريق الصحيح بدءا من الموسم المقبل.

وتخلص ليفربول من جيمس ميلنر وأليكس أوكسيلد تشامبرلين وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، واقترب من إعلان رحيل الثنائي فابينيو وجوردان هندرسون.

وأبرم النادي الإنجليزي صفقتين حتى الآن، حيث تعاقد مع الأرجنتيني أليكس ماك أليستر، ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأعدت صحيفة “ديلي ميل” تقريرا حول رواتب لاعبي ليفربول خلال موسم 2023-2024، وذلك بعد التعاقدات الجديدة.

ويتصدر محمد صلاح القائمة بالحصول على 385 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وخلفه فيرجيل فان دايك بـ220 ألفا.

ويأتي الإسباني تياغو ألكانتارا في المركز الثالث بـ200 ألف جنيه استرليني، أما ترينت ألكسندر أرنولد فجاء رابعا بـ180 ألفا.

ويحتل أليكس ماك أليستر المركز الخامس والأخير بـ150 ألف جنيه استرليني، رغم انضمامه للفريق منذ أسابيع قليلة، بالتساوي مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

أعلى رواتب لاعبي ليفربول 2023-2024

محمد صلاح: 385 ألف جنيه استرلينيفيرجيل فان دايك: 220 ألف جنيه استرلينيتياغو ألكانتارا: 200 ألف جنيه استرلينيترينت ألكسندر أرنولد: 180 ألف جنيه استرلينيأليسون بيكر: 150 ألف جنيه استرلينيأليكس ماك أليستر: 150 ألف جنيه استرليني