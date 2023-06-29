مدافع بايرن ميونيخ يقترب من التوقيع لسان جيرمان

سينضم الظهير الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز “قريباً” الى باريس سان جيرمان قادماً من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 40 مليون يورو، وفق ما علمت وكالة “فرانس برس”، من مصدر مقرّب من المفاوضات.

وقال المصدر مؤكداً معلومة نشرتها صحفية “ليكيب” إن اللاعب “لم يوقع بعد، ولكن قريباً”، مشيراً إلى أن سان جيرمان حصل على نصف المبلغ الذي طلبه بايرن.

نشأ هرنانديز (27 عاماً) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الإسباني ورُقي إلى الفريق الأول في 2014 قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019.

حقق مع بايرن لقب “البوندسليغا” أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب بطل العالم 2018 عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

في سياق آخر، قال مصدر آخر مقرب من المفاوضات إن النادي بصدد الإعلان “الاسبوع المقبل” عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.

كما يُرتقب مصير النجم كيليان مبابي الذي يشكل حديث الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن أنه لن يفعّل خيار تمديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2024، ما قد يدفع النادي إلى بيعه قبل أن يصبح لاعباً حراً.