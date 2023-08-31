مدرب ألمانيا يكشف عن قائمته لمواجهة اليابان وفرنسا

استبعد هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا العديد من اللاعبين الدوليين المعتادين مثل ليون جوريتسكا وتيمو فيرنر من تشكيلة ستواجه اليابان وفرنسا وديا مطلع الشهر المقبل وسط شكوك حول مستقبله بعد سلسلة نتائج سيئة.

وحققت ألمانيا، التي تستضيف بطولة أوروبا العام المقبل، فوزا واحدا في آخر خمس مباريات منذ صدمة خروجها من دور المجموعات بكأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

واكتفت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات وبطلة أوروبا ثلاث مرات والتي خرجت من الدور الأول بكأس العالم في آخر نسختين، بثلاثة انتصارات من آخر 11 مباراة.

ولم يستدع فليك مهاجم رازن بال شبورت لايبزيج فيرنر بجانب جوريتسكا لاعب وسط بايرن الذي خاض 53 مباراة دولية كما يغيب عن التشكيلة ديفيد راوم وتيلو كيرر.

وعاد جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن للتشكيلة بعد مسيرة قوية في الموسم الماضي كما عاد روبن جوزينس السريع والذي يستمتع ببدايته مع أونيون برلين في الدوري الألماني.

وانضم على نحو مفاجئ باسكال جروس مهاجم برايتون أند هوف ألبيون (32 عاما) والذي سينتظر خوض مباراته الدولية الأولى.

وتستضيف ألمانيا منتخب اليابان في فولفسبورج في التاسع من سبتمبر أيلول قبل أن تواجه فرنسا في دورتموند بعد ثلاثة أيام.

وأصبح مستقبل فليك على المحك بعد توجيه الجماهير صيحات استهجان ضد المنتخب في يونيو حزيران الماضي وعلى الأرجح ستشكل المباريات القادمة فرصة أخيرة له لإظهار تطور وقدرة على التنافس قبل بطولة أوروبا.