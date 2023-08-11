مدرب "برايتون": كايسيدو لم يعد يشغل بالنا

اعتبر مدرب برايتون اند هوف ألبيون، روبرتو دي تسيربي، اليوم الجمعة، أن “لاعب الوسط موزيس كايسيدو لم يعد يشغل بال فريقه الذي يستعد لمواجهة لوتون تاون في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت”.

وأبلغ دي تسيربي الصحافيين: “لقد نسيت بالفعل أمر موزيس. أنا فخور حقا باللاعبين الموجودين في التشكيلة. نريد أن نواصل التحسن. يعود الفضل للنادي. يمكن للأندية الكبرى أن تشتري لاعبينا لكنها لا تستطيع شراء روح فريقنا”.

وأضاف: “لا نتملك عددا كافيا من اللاعبين بعد، نحتاج لاستكمال التشكيلة. أريد لاعبين يرغبون في الانضمام إلينا. نحن برايتون، حققنا هدفا كبيرا العام الماضي، على غرار ليفربول وأفضل من تشيلسي. أريد لاعبين يفتخرون باللعب في برايتون”.

وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو (21 عاما) بمغادرة استاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.

وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت اليوم الجمعة أن ليفربول توصل لاتفاق بضمه مقابل 111 مليون جنيه إسترليني (140.91 مليون دولار)