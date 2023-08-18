مدرب توتنهام: روميرو "جاهز" لمواجهة يونايتد

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير إن المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو بات جاهزا لخوض مباراة الفريق على أرضه أمام مانشستر يونايتد غدا السبت 19\8\2023 بعد التحام تعرض له خلال التعادل 2-2 أمام برنتفورد الأسبوع الماضي.

وسجل روميرو هدف توتنهام الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برأسه بعد 11 دقيقة على استاد كوميونيتي لكن تم استبداله بعد ذلك للاشتباه في اصابته بارتجاج في المخ.

وأضاف بوستيكوجلو للصحفيين الجمعة “كريستيان جاهز للمشاركة كان من الواضح أنه تحت رعاية الفريق الطبي ومر بجميع البروتوكولات. اجتاز كافة الفحوصات وشعر بالراحة طوال الأسبوع.

“وبخلاف ذلك، لا يوجد تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي”.

وقال بوستيكوجلو إن المشجعين من المرجح أن يشهدوا المزيد من صفقات الانتقال قبل انتهاء الفترة الحالية مع التركيز على اللاعبين الشباب.

وقال المدرب الاسترالي “الحقيقة هي أننا لا نستطيع مجرد الاكتفاء بضم اللاعبين. هذا يؤثر على التدريب ويؤثر على اللاعبين.

“تركيزنا الآن هو محاولة ضبط شكل الفريق ومعرفة إلى أين يقودنا ذلك”.

وستكون مباراة السبت هي الأولى للمدرب على أرض فريقه في الدوري لكن الأسترالي بوستيكوجلو قال إنه لم يشعر بالراحة بعد بشأن هتاف الجماهير باسمه.

وقال “أنت تحب ما يعنيه هذا. يرجع هذا (الهتافات) في الأغلب للإيمان الأعمى بالفريق. لم اكتسب (حبهم) بعد.

“آمل عندما يأتي اليوم الذي اقدم فيه شيئا ما، إن يعني هذا الكثير بالنسبة لي”.