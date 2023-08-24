مدرب ريال مدريد يحسم أمره بشأن التعاقد مع "مبابي"

استبعد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (الخميس 24-8-2023) تعاقد ناديه مع كيليان مبابي قبل نهاية فترة الانتقالات رغم استمرار تكهنات انتقال المهاجم الفرنسي إلى العملاق الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي إن ريال على الأرجح لن يبرم صفقات جديدة حتى غلق فترة الانتقالات في أول سبتمبر أيلول.

وعند سؤاله عن ضم مبابي أجاب أنشيلوتي في مؤتمر صحفي “لا، أستبعد ذلك بنسبة 100 في المئة، أعتقد أن تشكيلتنا اكتملت ويفكر لاعبونا في موسمنا”.

وستستمر فترة الانتقالات في السعودية بعد أول سبتمبر أيلول، ما يعني إمكانية ضم المزيد من أفضل اللاعبين في أوروبا، لكن مدرب ريال ليس قلقا.

وأضاف قبل مواجهة سيلتا فيجو في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدا الجمعة “ربما يغير أحد عقليتهم، لكنني لست خائفا من ذلك”.

ولم يبدأ لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش أساسيا في أول مباراتين بالدوري ما أثار تكهنات حول استياء اللاعب الكرواتي، وهو ما نفاه أنشيلوتي.

وأوضح “لوكا يحدد مستقبله بالفعل، لا توجد مشكلة وسيستمر في المساهمة معنا.

“إنه موقف خاص للجميع، بالنسبة له من الغريب ألا يلعب منذ الدقيقة الأولى، لكنه سيساعدنا دائما”.

كما أشار المدرب إلى أن الحارس الجديد كيبا أريزابالاجا، المنضم من تشيلسي، سيبدأ مباراته الأولى أساسيا.

ولعب الحارس البديل أندريه لونين خلال أول انتصارين بالموسم عقب إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.