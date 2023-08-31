مدرب ولفرهامبتون: نونيز يستعد للانتقال إلى سيتي

أعلن جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون واندرارز، اليوم الخميس، أن ماتيوس نونيز لاعب الفريق يستعد إلى الانتقال لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن الفريقين توصلا لاتفاق لانتقال اللاعب البالغ عمره 25 عاما مقابل 53 مليون جنيه إسترليني (67.07 مليون دولار).

ويتطلع سيتي لتدعيم خط الوسط بعد إصابة كيفن دي بروين لاعب منتخب بلجيكا وغيابه لمدة أربعة أشهر على الأقل.

وأبلغ أونيل الصحفيين قبل مواجهة كريستال بالاس “تم حل الموقف وسيوقع (نونيز) مع مانشستر سيتي”.

وانضم نونيز، الذي خاض 11 مباراة مع البرتغال، إلى ولفرهامبتون من سبورتنج لشبونة في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي مقابل نحو 45 مليون يورو (48.78 مليون دولار) في أغسطس آب العام الماضي.

وامتنع نونيز عن التدريبات الجماعية لإجبار ولفرهامبتون للموافقة على انتقاله إلى فريق المدرب بيب جوارديولا بعدما أشارت وسائل إعلام إلى رفض إدارة ناديه للعرض الأول المقدم من سيتي والمقدر بنحو 47 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي.

وبسؤاله عما تغير بعد رفض العرض الأول قال أونيل “العرض كان قليلا للغاية ولم يكن بإمكاننا الموافقة عليه.

“لو عاد إلى المجموعة لكنت أخبرته بما شعرت به. حين تعاملت معه من قبل عمل بجدية وفعل كل ما بوسعه للنادي. ثم جاء (العرض) من ناد كبير ويريد اللاعبون اللعب لمانشستر سيتي ونحن تخطينا ذلك”.