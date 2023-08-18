لماذا رفض ريال مدريد دخول الكاميرات غرفة خلع الملابس؟

رفض ريال مدريد وضع الكاميرات في غرف تبديل ملابس فريقه ضمن بعض التغييرات في النقل التلفزيوني، رغم الحصول على الأموال مقابل ذلك.

ومن التغييرات التي سيشهدها متابعو الدوري الإسباني في تغطية المباريات، حيث سيتم وضع كاميرات في غرفة تبديل الملابس، ووضع كاميرات وجها لوجه مع المدربين، والمزيد من الكاميرات والميكروفونات في الأنفاق وبجوار المقاعد، لتكون فرص إضافية لإجراء مقابلات مع اللاعبين والموظفين قبل وأثناء وبعد المباريات.

لكن ريال مدريد يرفض هذه التغييرات، وبذلك سيخسر الفريق 13 مليون يورو، فيما تعاونت جميع أندية الليغا مع مبادرات البث الجديدة باستثناء ريال مدريد، الذي قرر مقاطعة جميع التفاعلات مع أصحاب الحقوق.

وأفادت صحيفة “ذا أتلتيك” بإن “الفكرة من هذه الميزات، التي تم تطبيقها هذا الموسم، هي جعل الدوري الإسباني أكثر إثارة للمشاهدين، بهدف زيادة الأموال التي يتم دفعها مقابل الحقوق في المستقبل”.

وكحافز للأندية على الانفتاح والسماح بدخول الكاميرات لغرف خلع الملابس، سيتم تقاسم جزء كبير من إجمالي عائدات بث الدوري الإسباني للموسم 2023-2024، اعتمادا على المشاركة في هذه الإضافات الإذاعية “الطوعية” الجديدة.

ولم تكن هناك كاميرات في غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد السبت الماضي، أمام أتلتيك بلباو، ولم تكن هناك محادثة متلفزة غير رسمية قبل المباراة بين المدرب كارلو أنشيلوتي وإرنستو فالفيردي.

في احتجاج واضح على النهج الجديد، لم يقم أحد من ريال مدريد، لا إيميليو بوتراغوينو ولا أنشيلوتي ولا اللاعبون، بواجباتهم الإعلامية المعتادة مع أصحاب الحقوق سواء قبل المباراة أو بعدها.

وبدلا من ذلك، تحدث جود بيلينغهام ورودريغو وداني كارفاخال فقط إلى تلفزيون ريال مدريد من المنطقة المختلطة بالملعب، بينما حضر أنشيلوتي مؤتمره الصحفي المعتاد بعد المباراة.

ووفقا لصحيفة “ذا أتلتيك” فإن رفض ريال مدريد هو خطوة أخرى ويمكن فهمه على أنه معركة أخرى في الحرب الطويلة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخافير تيباس رئيس رابطة الليغا.

ومنذ أن أصبح تيباس رئيسا لرابطة الدوري الإسباني في 2013 سرعان ما أدخل البيع الجماعي لحقوق البث التلفزيوني.

وكانت هذه الخطوة تعني أن الدوري ككل قد كسب المزيد من المال، لكن مدريد شعر بالعقوبة لعدم تمكنه من بيع مبارياته بشكل فردي كما كان من قبل.

وذكرت الصحيفة، أنه “على مدى العقد الماضي، رفع الريال أكثر من 20 دعوى قضائية مختلفة ضد إجراءات الدوري الإسباني، بما في ذلك العديد من الاعتراضات على كيفية توزيع أموال التلفزيون، لكن القضاة وقفوا بانتظام لصالح رابطة الدوري الإسباني”.

وقالت “ذات أتلتيك” إنه “يبقى أن نرى ما إذا كان ريال مدريد سيغير رأيه، بدءا من مواجهة ألميريا السبت القادم”.