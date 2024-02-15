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مدير "إف بي آي" زار إسرائيل سرًا.. وهذا ما بحثه هناك

منذ 47 دقيقة
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أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “إف بي آي” أمس الأربعاء أن مديره كريستوفر راي قام بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وسط الحرب ضد حماس.

والتقى راي أيضا عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأميركية، حيث أكد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله.

وكرر دعم الـ”إف بي آي” لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.

ونقل البيان عن راي قوله “إن شراكة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات”.

وأشار بيان “إف بي آي” إلى أن “تركيز راي” انصبّ على جهود وكالته ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء في الخارج أو الداخل.

وأكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات” إسرائيل للحصول على الدعم.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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