مدير المتحف البريطاني يستقيل بعد حادثة "سرقة قطع أثرية"

استقال مدير المتحف البريطاني (الجمعة 25-8-2023) بعد الاعتراف بفشل تحقيق في سرقة قطع أثرية.

وقال هارتفيج فيشر، وهو ألماني مؤرخ للأعمال الفنية تولى إدارة المتحف منذ 2006، إنه كان يمكن أن تكون هناك استجابة أفضل للتحذيرات من احتمال وجود موظف يسرق مجوهرات.

وأضاف فيشر في بيان “من الواضح أن المتحف البريطاني لم يستجب بشكل واف كما ينبغي”.

وأعلن المتحف البريطاني، أحد أشهر المعالم السياحية في لندن، الأسبوع الماضي فصل أحد الموظفين بعد اكتشاف سرقة مقتنيات من مخرن من بينها حلي ذهبية وأحجار كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر الميلادي.

وقالت الشرطة أمس الخميس إنها استجوبت شخصا، دون ذكر اسمه، فيما يتعلق بالقطع الأثرية المفقودة.